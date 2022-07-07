صحة المنوفية تؤكد جاهزية الإدارات العامة لاستقبال احتفالات المواطنين بالعيد

المنوفية – فريق المحافظات

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، إجتماعا، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغنى وكيل الوزارة، وبرئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، بمديرى الإدارات الطبية التابعة للمديرية ومديرى الوقائى ومديرى الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة وذلك لمناقشة استعدادات الإدارة العامة للطب الوقائى وإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات الطبية التابعة لها تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال الأيام القادمة، لرفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتور محمد العسكرى مدير الإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتورة منة الله السيد مسئول اللقاحات بالمديرية، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وبحضور مديرى الإدارات الطبية ومديرى الطب الوقائى والرعاية الأساسية بالإدارات.

إستعرض الاجتماع خطة التأمين الطبى خلال أيام عيد الأضحى المبارك للإدارات المختلفة، حيث تم التأكيد على متابعة سير العمل والانضباط الإدارى بوحدات الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة وجميع مراكز اللقاح والاطمئنان بصفة دورية على أرصدة لقاحات فيروس كورونا ولقاحات الطوارئ والامصال العلاجية.

ونوهت الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، بأن مواعيد عمل مراكز اللقاح من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 مساء بجميع أنحاء المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، علاوة على استمرار أعمال المبادرات الرئاسية ومبادرات الصحة العامة وتم مناقشة خطة تنشيط أعمال المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظة و كذلك نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية تلقى الجرعة التنشيطية للقاحات فيروس كورونا.