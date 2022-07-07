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شمع اللحمة قبل تكييسها.. معلومات مهمة يجب معرفتها قبل الذبح.. فيديو

الخميس، 07 يوليه 2022 12:34 م
شمع اللحمة قبل تكييسها.. معلومات مهمة يجب معرفتها قبل الذبح.. فيديو لحوم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يستعد الكثير لذبح الأضاحى فى العيد، وقبل الذبح هناك عدد من السلوكيات المتبعة يجب معرفتها سواء فى التعامل مع الأضحية قبل الذبح أو فى طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح. 
 
وكشف الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه لا يجب أن يرى الحيوان حيوان آخر وهو يذبح ويجب ألا ترى الأضحية السكين، ويجب أن تكون أداة الذبح حادة.
 
وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، لـ"اليوم السابع"، أنه لا بد من تشميع اللحوم بعد الذبح وذلك من خلال تعريضها للهواء الطلق أو وضعها على أرفف الثلاجة بدون كيس لمدة 6 ساعات تقريبا، للتبريد، وذلك يحفظ اللحوم من الفساد. 
 
وفى السياق أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة. 
 
 وبدوره أكد الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .
 وأشار مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات ، ( ٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣ ) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين.
 
 

القاهرة

عيد الاضحى

ذبح الاضاحى

الذبح خارج المجازر

اليوم السابع بلس

شروط الأضحية



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