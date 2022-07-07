شرطة التموين تضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة قبل بيعها فى العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1498) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (7٫500 طن جبن )، (410) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (8٫550 طن "دقيق أبيض – سكر حر – مسلى – لحوم" – 203 عبوة سجائر – 5 طن أسمنت) ، وكذا (628) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (31 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 99 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -66 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 10 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 21 قضية توقف عن الإنتاج – 401 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (35٫450 طن دقيق بلدى مدعم –1900 رغيف بلدى مدعم – 129 بطاقة ذكية) ، وكذا (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (15٫770 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 14000 لتر مواد بتروليةS).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (95٫920 طن – 203 عبوة سجائر – 14000 لتر مواد بترولية – 1900 رغيف بلدى مدعم – 129 بطاقة تموينية ذكية).. كان أبرزها ضبط (صاحب مخبز بلدى – بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى ( 27٫400 طن دقيق بلدى مدعم ) قام بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (15٫650 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعةمستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة ( أمين عهدة مخزن إستلام وتوزيع الأسمدة الزراعية بإحدى الجمعيات التعاونية) بمحافظة الفيوم، وضبط (2 طن أسماك مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسوالق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫9 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسوالق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (5٫600 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسوالق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية وضبط (4 طن ملح طعام) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسوالق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

وأسفرت الجهود عن ضبط (45 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسوالق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (74) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (59045) عبوة سجائر مختلفة الأنواع..جاء أبرزها ضبط (11000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً) بدون مستندات مجهولة المستندات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الإسكندرية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت ( 5,950 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينه كمية قدرها (5,500 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (26) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (51,935) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (1833 قطعة " 57 قطعة صوتية – 102 قطعة ضوئية – 1674" ملصق).