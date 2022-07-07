شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون فى المعرض الدولى بتنزانيا

كتب إسلام سعيد

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي زيادة التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والعمل على فتح منافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة مع هذه الدول التي تعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية مما يمكن أصحاب المشروعات من التوسع وزيادة الإنتاج وإتاحة المزيد من فرص العمل.

يشارك شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض دار السلام الدولي بتنزانيا، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 13 يوليو، حيث نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الجناح المصري بالمعرض، والذي يتواجد به العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات ويعرضون منتجاتهم المتنوعة أمام آلاف الزائرين، ومنها المنتجات الغذائية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والسجاد اليدوي والمنتجات التراثية المتنوعة من مختلف محافظات مصر.

وقد شهد الجناح المصري زيارة السيد السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بدولة تنزانيا ولفيف من المسؤولين بدولة تنزانيا الذين أثنوا على المعروضات المصرية وجودتها وعبروا عن تقديرهم لمشاركة أبناء مصر في المعرض.

وتأتى مشاركة شباب جهاز تنمية المشروعات في هذا المعرض استكمالا للتوجه نحو دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول حوض النيل بشكل عام ودولة تنزانيا بشكل خاص بهدف ايجاد قنوات تصديرية جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين نظرا لكونها سوقاً واعداً امام الصادرات المصرية.

وجدير بالذكر أن معرض دار السلام التجاري الدولي المقام حاليا علي أرض تنزانيا يعتبر فرصة فريدة لأصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم أمام الآلاف من الزائرين بإعتباره حدث ترويجي يقام سنويا داخل مدينة دار السلام التي تعد المركز الاقتصادي الأهم في تنزانيا ويأتي المعرض هذا العام بمشاركة 15 دولة.