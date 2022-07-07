"شباب القليوبية" تطلق 60 مركزا تدريبيا إضافيا للمشروعات التخصصية والقومية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، إطلاق 60 مركزا تدريبيا للمشروعات القومية التخصصية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والثقافية والفنية للنشئ والشباب من الجنسين بكافة الفئات من الأسوياء والقادرون باختلاف لتشمل أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وعقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا موسعا بحضور وكلاء المديرية للشباب والرياضة ومديرى إدارة الرياضة وإدارة الشباب ومكتب قادرون باختلاف ومديرى 60 مركز شباب ومشرفى الأنشطة بالإدارات الفرعية وذلك للبدء فى إطلاق مراكز تدريب إضافية للمشروعات التخصصية والقومية التى تنفذها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بهدف وصول الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأكبر عدد ممكن من النشئ والشباب.

وفى كلمته خلال الاجتماع قال الصبروط، إن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات القومية التخصصية بالمحافظات بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية بواقع مركز أو مركزين تدريب فى كل مجال، حيث تقوم الإدارات المركزية للتنمية الرياضية - القاعدة الشعبية والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مكتب قادرون باختلاف بتنفيذ مشروعات تخصصية قومية عن طريق إنشاء مركز تدريب فى كل مجال تقوم الوزارة بدعمه والإشراف عليه.

وأشار، إلى أنه من خلال دراسة الاحتياجات ومتطلبات ورغبات الشباب داخل المحافظة الناتجة من المتابعة الميدانية للمشروعات والبرامج والنتائج الإيجابية التى تحققها هذه المشروعات وتحقيقا لرؤية ورسالة الوزارة والتى تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة وانتشار الخدمات والبرامج لنشر ثقافة الممارسة الرياضية والثقافية الفنية تقرر إنشاء مراكز تدريب إضافية للمشروعات على النحو التالى:

بالنسبة لمشروعات وبرامج الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الادارة العامة للقاعدة الشعبية تقرر إنشاء 8 مراكز تدريب إضافية للمركز الرياضى والكشفى لتنمية مهارات الاطفال الأيتام تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتى"، وإنشاء 8 مراكز تدريب رياضى للمرأة و8 مراكز تدريب رياضى للرواد وكبار السن.

وبالنسبو لمراكز تنمية الإبداع والفنون التابعة لمكتب قادرون باختلاف بالوزارة تم إنشاء 20 مركز لتنمية الفنون والإبداع والفنون لتدريب ذوى الهمم على الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والكشفية.

وفى مشروعات الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تم إنشاء مراكز إضافية للفنون يتم تدريب الشباب فيها من الجنسين على الموسيقى والفنون الشعبية والاستعراضية كما تم إنشاء 8 أندية ثقافية يتم فيها تدريب الشباب على الأنشطة الثقافية والأدبية المختلفة من الشعر والقصة والزجل والرواية.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديرى المراكز إلى بدأ العمل بهذه المراكز بدايه من العام المالى 2022 / 2023، من خلال وضع خطة لكل مشروع وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة وتبدأ هذه المراكز العمل من خلال موافقة مجالس إدارات مراكز الشباب التى سيتم تنفيذ المشروعات بها والصرف عليها من اعتمادات وموارد المراكز من خلال تكليف مدربين ومشرفين متخصصين وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالدعم الفنى لهذه المراكز والتوجيه والمتابعة بالإضافة إلى مشاركة هذه المراكز فى خطط النشاط المركزية على مستوى المديرية والإدارات الفرعية.

تأتى هذه الخطوة كأول مرة يتم تنفيذها لزيادة عدد المشروعات التخصصية مما يكون له دور كبير فى إثراء مشاركة الشباب فى خطط الأنشطة والبرامج وزيادة عدد الممارسين وزيادة تردد الشباب على مراكز الشباب وزيادة العضويات بهذه المراكز، بالإضافة لفتح فرص عمل وآفاق جديدة للمدربين والمشرفين الجدد واكتشاف المواهب من النشئ والشباب والعمل على ثقلها وتنميتها.

والجدير بالذكر أن هذه المراكز تشمل كل الإدارات الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة بواقع أكثر من مركز تدريب بكل مجال فى كل إدارة فرعية وتم التنوع فى اختيار مراكز الشباب لضمان وصول الخدمات لكل أنحاء المحافظة.