شاهد ردود فعل طلاب الثانوية العامة بالشرقية عن امتحان اللغة الانجليزية.. لايف

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان " شاهد ردود افعال طلاب الثانوية العامة بالشرقية عن امتحان اللغة الانجليزية، ذلك من أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية .

وشكا طلاب الثانوية العامة عن صعوبة أسئلة الترجمة، مؤكدين أنها جاءت فى غير الموضوعات المتوقعه، مما استغرق وقتا في التفكير ، بالإضافة إلي أن بعض الأسئلة المختلفة، حيث تكون من 40 سؤالا، وقدر الطلاب مستوي الامتحان في المتوسط .

ويؤدي 49606 طالبا وطالبة الإمتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وتم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية ، والتأكيد علي نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها, بالإضافة إلى تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه , وكذلك تحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن توجيه المحافظ للمديريات برفع حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أي مشكلات طارئه والتعامل معها فوراً ، و تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها .









