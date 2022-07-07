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شاب تونسى يقتل صديقته على شاطئ البحر بسكين ويحاول الانتحار

الخميس، 07 يوليه 2022 08:18 م
شاب تونسى يقتل صديقته على شاطئ البحر بسكين ويحاول الانتحار الفتاة التونسية
كتب: أحمد جمعة

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شهد أحد الشواطئ التونسية جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها فتاة فى العقد الثانى من العمر بعد أن طعنها صديقها وسدد لها طعنات بواسطة سكين فى الظهر، ليقدم على الآنتحار بتسديد ضربة لنفسه بالسكين، وذلك بحسب ما أكده مصدر تونسى لوسائل إعلام محلية.

يأتى ذلك بعد سلسلة من الجرائم البشعة التى راح ضحيتها عدة فتيات أبرزهن نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة وألفتاة إيمان إرشيد فى الأردن.

أكد مصدر أمنى تونسى أن الجانى من مواليد 1992 كان على خلاف مع صديقته، وبعد أن قامت بنشر صورة لها عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وهى بصدد السباحة بشاطئ الرمال فى مدينة بنزرت حيث توجه إليها إلى نفس المكان وقام بالاعتداء عليها بواسطة سكين قبل أن يطعن نفسه بنفس السكين.

وقد تدخل أعوان النجدة التابعون للحماية المدنية التونسية على الشاطئ لتقديم الإسعافات الأولية إليها قبل نقلهما إلى المستشفى الجامعى الحبيب بوقطفة ببنزرت، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة ألفتاة متأثرة بإصابتها مساء أمس الأربعاء، فى حين مازال الجانى فى العناية المركزة وقد وصفت حالته بالخطيرة.كانت النيابة العمومية التونسية قد أذنت بفتح القوات الأمنية فى مدينة بنزرت تحقيقاً فى الحادثة مع اعتبار المعتدى بحالة إيقاف إلى حين استكمال العلاج ليتم لاحقاً عرضه على القضاء التونسى.


طعن فتاه تونسيه

طعن تونسيه على الشاطئ

شاب تونسى يطعن فتاه

القوات الامنيه التونسيه

طعن فتاه فى تونس

اليوم السابع بلس



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