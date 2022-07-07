وأشار مدير إدارة البنية الرقمية المهندس أسامة بن علي الزهراني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إلى أن الإدارة قامت برفع سرعة دائرة الإنترنت إلى 300Mbps، وذلك تزامنًا مع البث المباشر لخطبة عرفة بالصوت والصورة وترجمتها فوريا إلى 14 لغة.

وأوضح أن الإدارة قامت بعمل كافة الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة الاتصال والنقل، بين مسجد نمرة وموقع البث الرقمي بمبنى الشلر.