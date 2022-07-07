شئون الحرمين تطلق تجاربها الافتراضية لبث الترجمة الفورية من عرفات بـ14 لغة

كتب فارس البدرى

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة، بالاستعدادات النهائية والتجارب المباشرة، للتأكد من جاهزية "مشروع خادم الحرمين الشريفين، للترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة وخطب الحرمين الشريفين" والتحضيرات الأخيرة قبل يوم عرفة غدًا الجمعة، ذكر ذلك مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات المهندس مشاري بن محمد المطرفي.



التجارب الافتراضية لبث الترجمة الفورية

بين المطرفي أن المشروع جاهز بالكامل لبث خطبة يوم عرفة بـ(14) لغة عالمية، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير الإذاعات (FM)، وعبر التطبيق عن طريق الجوالات، والمواقع الإلكترونية.

وقال المطرفي: تم الانتهاء من كامل التجهيزات الإلكترونية والهندسية للمشروع، والتحقق منها بالكامل، وعمل التجارب اللازمة على مدار 24 ساعة بكفاءات وطنية مميزة، ووضع خطة لخطبة يوم عرفة رئيسية، واحتياطية، وللطوارئ، لضمان وصول بث خطبة يوم عرفة وترجمتها مباشرةً وإخراجها للعالم أجمع.

وأشار المطرفي إلى أن المشروع يستهدف الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، والمسلمين في العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، للاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية.

وأكد المطرفي أن هذه الجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وتحقيقاً للخطط التطويرية للرئاسة (2024)، وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة (2030)، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، لإيصال الرسالة الإسلامية السامية للعالم أجمع.