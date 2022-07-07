سنغافورة تعلن تسجيل ثاني حالة إصابة وافدة بفيروس جدري القردة

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الخميس، تسجيل ثاني حالة إصابة وافدة بفيروس جدري القردة في البلاد.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالة التي تم تسجيلها هي لمواطن يحمل الجنسية الهندية ويبلغ من العمر 36 عاما ويقيم في سنغافورة، مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الجديدة مستقرة وتم نقلها إلى المركز الوطني للأمراض المعدية، وذلك في تحديث لها نشرته على موقعها على الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن الحالة قد عانت من بعض الأعراض يوم 28 يونيو الماضي من بينها الطفح الجلدي الذي يصيب المرضى بفيروس جدري القردة، مشيرة إلى أنها طلبت المساعدة الطبية أمس (الأربعاء) وتم نقلها للمركز الوطني للأمراض المعدية في اليوم ذاته بعد أن جاءت التحاليل التي أجريت لها إيجابية للفيروس.

وأضافت الوزارة أنه جاري تتبع الأشخاص المخالطين لهذه الحالة الجديدة.

وكانت أول حالة يتم تسجيلها لفيروس جدري القرود في سنغافورة هذا العام أيضا لحالة وافدة وتم اكتشافها يوم 21 من شهر يونيو الماضي .. وكان المريض مواطنا بريطانيا يبلغ من العمر 42 عاما.

وكانت سنغافورة قد أعنلت عن تسجيل أول إصابة محلية يوم أمس وكانت لمواطن ماليزي يبلغ من العمر 45 عاما ويقيم في سنغافورة.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.