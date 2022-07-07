وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن الحالة لماليزي يبلغ من العمر 45 عاما مقيم في سنغافورة، مشيرة إلى أنه تم وضعه في المركز الوطني للأمراض المعدية وحالته مستقرة.

وأوضحت أن المصاب ليس له صلة بحالة الإصابة الوافدة التي تم الإعلان عنها في 21 من شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه تم تحديد ثلاثة مخالطين مقربين منه وسيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 21 يوما من آخر اتصال لهم بالحالة.

يشار إلى أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.



