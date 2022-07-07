سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية في الجيزة، نتيحة اصطدامها بسيارة أخرى، ولم يسفر الحادث عن مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين ملاكي، مما أسفر عن سقوط إحداهما بالترعة، بينما اشتعلت النار بالسيارة الأخرى، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.