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سفير مصر فى دبلن يبحث مع رئيس البرلمان الأيرلندى الأزمة الأوكرانية

الخميس، 07 يوليه 2022 07:05 م
سفير مصر فى دبلن يبحث مع رئيس البرلمان الأيرلندى الأزمة الأوكرانية رئيس البرلمان الأيرلندى يستقبل سفير مصر لدى دبلن
كتب: أحمد جمعة

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استقبل رئيس البرلمان الأيرلندى "شون اوفيرجال" السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية بدبلن، حيث تناولا أبرز التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.

هذا، واستعرض السفير المصري الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات، كما تطرق إلى التطور الذي يشهده مسار العلاقات بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط مصر للطيران المباشر القاهرة دبلن، وما يمثله من نقلة نوعية لتعزيز وتنامي التبادل السياحي والتجاري بين البلدين.

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس البرلمان الأيرلندي عن تقديره لجهود السفير خالد ثروت خلال مهمته بالبلاد، والتي أسهمت فى ترسيخ العلاقات المتميزة بين البلدين.


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