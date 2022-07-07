سفير مصر فى الخرطوم يبحث مع وكيل الخارجية السودانية تعزيز العلاقات الثنائية

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، اليوم الخميس، السفير دفع الله الحاج وكيل وزارة الخارجية السودانية، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن اللقاء تناول كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والرخاء في السودان الشقيق، مع تأكيد ما توليه الدولتان من اهتمام بدفع العلاقات بينهما إلى آفاق أكثر اتساعاً خلال الفترة القادمة، وبما يلبي المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات شعبيّ وادي النيل.