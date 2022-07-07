سفير روسيا ببريطانيا: سقوط جونسون لتركيزه على معاداة موسكو وإهمال الاقتصاد

كتب أحمد عرفة

أكد السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، أن سقوط رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بسبب تركيزه على معاداة روسيا وإهمال الاقتصاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير الروسي في بريطانيا، أن بوريس جونسون سقط بسبب معاداة روسيا وإهمال الاقتصاد.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعتمد على دعم كونجرس الولايات المتحدة من حيث توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

جاء ذلك، في منشور كتبه زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس عقب لقائه السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام والسيناتور ريتشارد بلومنثال في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي: "يسعدني أن ألتقي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام وريتشارد بلومنثال"، مؤكدا مدى أهمية الدعم بالنسبة لأوكرانيا.

وأضاف: نشعر ونقدر هذه الوحدة فالهدف الأساسي الآن هو ضمان عودة النساء اللواتي لديهن أطفال إلى منازلهن ليتمكن أطفال المدارس والطلاب من الذهاب إلى المدرسة والجامعة قبل الأول من سبتمبر 2022.