وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية -فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الفيدرالية فى العاصمة "بوينس ايرس" تتضمن الإدانة بارتكاب جرائم اختفاء قسرى وقتل وتعذيب، إضافة إلى اختطاف الأطفال، مضيفة أن جماعات حقوق الإنسان أفادت بأن الديكتاتورية تسببت في اختفاء نحو 30 ألف شخص.



