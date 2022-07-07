اليوم السابع
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زيلينسكي يصف بوريس جونسون بأنه "صديق حقيقي لأوكرانيا"

الخميس، 07 يوليه 2022 06:44 م
زيلينسكي يصف بوريس جونسون بأنه "صديق حقيقي لأوكرانيا" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "صديق حقيقي لأوكرانيا"، معربا عن ثقته في أن سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا لن تتغير في أي وقت قريب على الرغم من استقالة جونسون.


وقال زيلينسكي - في تصريح لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - "إن أوكرانيا اكتسبت الكثير من علاقتها مع جونسون بما في ذلك أولا وقبل كل شيئ الدعم العسكري"، كما أعرب الرئيس الأوكراني عن تطلعه إلى التحدث مع جونسون مباشرة لمعرفة المزيد عن تفاصيل استقالته.


وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن - في وقت سابق اليوم - استقالته من قيادة حزب المحافظين الحاكم. وقال جونسون إنه تحدث مع رئيس اللجنة القيادية للحزب التي تعرف باسم "لجنة 1922" السير جراهام برايدي وأبلغه بقرار التنحي واتفقا على أن عملية اختيار رئيس جديد للحزب يجب أن تبدأ الآن.


وأضاف أن الجدول الزمني لاختيار الرئيس الجديد سيعلن الإسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيستمر كرئيس للوزراء لحين اختيار رئيس جديد للحزب.


وقد تحدث جونسون - خلال خطاب الإعلان عن استقالته - عن دور بريطانيا في دعم أوكرانيا في حربها، وقال "دعني أقول الآن لشعب أوكرانيا، إنني أعلم أننا في المملكة المتحدة سنواصل دعم معركتك من أجل الحرية طالما أن الأمر يتطلب ذلك".


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