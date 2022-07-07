زى النهارده.. شاهد بـ"أحداث الوزراء": مخربون ألقوا المولوتوف على قوات الأمن

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات يوم 7 يوليو 2018، استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة المتهم أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة حلال عام 2011، وقال بعد حلف اليمن، إنه شغل منصب محافظ القاهرة من أبريل 2011 وحتى أغسطس من عام 2012، أنه لم يعلم عدد المتظاهرين فى منطقة وسط البلد، وأنه لم ينتقل لمكان الأحداث، وأنه علم من اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة الأسبق أن المتجمهرين قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على القوات وقت الأحداث.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.