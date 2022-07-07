زراعة المنوفية تنظم ندوة توعوية للمواطنين حول سلامة اللحوم بعيد الأضحى

المنوفية - محمد فتحى

نظمت كلية الزراعة جامعة المنوفية، ندوة توعوية للمواطنين حول صحة وسلامة اللحوم وتداولها خلال عيد الأضحى وسبل الوقاية من مرض الحمى القلاعية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتور أحمد الفيومى عميد كلية الطب البيطرى.

شتناولت الندوة دعم ورفع الوعى لدى المواطنين عند تداول اللحوم والأضاحى خلال عيد الأضحى من حيث الصحة والسلامة الغذائية كالتنبؤ بحدوث الأمراض قبل حدوثها تجنبا لحدوث أي إصابات ومنع إنتشارها وذلك بالإستعانة بالطريق الحديثة في التنبؤ بالأمراض التي تقوم بها كلية الذكاء الإصطناعي بالجامعة وتوعية الجهات والمؤسسات المنوطة بالأمر.

كما أشارت الندوة إلى عوامل إنتشار الحمى القلاعية وطرق الوقاية منها. فضلاً عن التداول الأمن للحوم والرقابة على المجازر و دور رقابة مديرية الطب من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء. كما تحدثت الندوة في شروط الأضحية من الوجهة الشرعية وأنواع الأنعام التى بها زكاه والشروط النبوية فى الذبائح والفرق بين الزكاة والذكاة.

حاضر في الندوة الدكتور إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيمان باظة وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية والدكتور رجب عبد الغنى النجار طبيب بيطرى بإدارة الطب البيطرى بكلية الزراعة والدكتور سيد جليلة أستاذ الأمراض المعدية ووكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب والدكتور رمضان تعيلب مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية والدكتور محمد أحمد أبوزيد مديرعام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمنوفية.