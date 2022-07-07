وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، للصحفيين اليوم الخميس: "إجراء لقاء بين لافروف وبلينكين في بالي غير مخطط له".. مضيفا أن المستوى الحالي للاتصالات بين موسكو وواشنطن يسمح بالعمل على مواضيع مختلفة، مشيرا إلى وجود اتصالات بين البلدين عبر السفارات.

وبشأن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن على رسالة من لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني جراينر، المعتقلة في روسيا، قال ريابكوف: "ليست مراسلات من هذا النوع هي التي يمكن أن تساعد، بل تصور جاد من الجانب الأمريكي للإشارات التي تلقوها من روسيا عبر قنوات متخصصة".

وكانت بريتني جراينر، نجمة كرة السلة الأمريكية، طالبت الرئيس جو بايدن بمساعدتها.