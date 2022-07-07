روسيا: اجتماع مجلس الأمن 11 يوليو حول قضية النازية الجديدة في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن روسيا سعقد في 11 يوليو اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، حول موضوع النازية الجديدة في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: يوم الاثنين 11 يوليو، سنعقد اجتماعا غير رسمي آخر لمجلس الأمن الدولي مخصص للنازية والفاشية في أوكرانيا، وهذا سيظهر رد روسيا على الدول الغربية التي تشكك في أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - نزع النازية.

وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المتحدثين من روسيا سيقدمون لمحة تاريخية عن النازية في أوكرانيا وحالتها الحالية باستخدام الصور ومواد الفيديو.