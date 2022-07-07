اليوم السابع
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رفع درجة الاستعداد لمواجهة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف بالغربية

الخميس، 07 يوليه 2022 12:23 م
رفع درجة الاستعداد لمواجهة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف بالغربية جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون اجتماع برئاسته بمناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك لمواجهة حالات التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بنطاق مركز بسيون، مع قيادات المركز والمدينة.

بحضور نواب رئيس المركز والسكرتير العام ورؤساء الوحدات القروية ومدير إدارة الرقابة والمتابعة وتم التأكيد على ضرورة التواجد بالشارع وذلك لمتابعة العمل وضرورة تواجد المعدات لرفع القمامة مبكرا، ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية وازالةالمخالفات فى المهد، ورفع درجة الاستعداد خلال عطلة عيد الأضحى ومتابعة الإشغالات ومنع قيام المواطنين بذبح الأضاحى فى الشوارع.


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عيد الاضحى

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