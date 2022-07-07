رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك للتهنئة بالعيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر ووفد من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، لتقديم التهنئة لرئيس مدينة الأقصر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب رئيس مدينة الأقصر بوفد الكنيسة معربا عن سعادته بهذه التهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، مؤكداً اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري، داعياً الجميع مواصلة البناء والتنمية في ظل قيادة معالي الوزير المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الحكيمة وأن يديم على محافظتنا العريقة وعلى بلادنا العزيزة مصر الخير والرفعة والمزيد من الازدهار والرخاء برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا عمانوئيل والوفد المرافق له، حرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها.

وفى نفس السياق، استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام اسنا وارمنت على رأس وفد كنسي رفيع المستوى من قساوسة اسنا وارمنت؛ لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب نيافة الأنبا يواقيم والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة لمحافظ الأقصر وأهالي المحافظة ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ان الاعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنيا لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

من جانبه، عبر المحافظ عن سعادته بالزيارة متمنيا دوام المودة والمحبة للإخوة المسيحيين ودوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية فرصة جيدة للتواصل وتبادل التهاني ومشاركة مشاعر المحبة والمودة، حيث حضر اللقاء محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة.



رئيس مدينة الأقصر يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك