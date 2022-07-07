رئيس مدينة إسنا يتابع جاهزية المجزر الآلى لعيد الأضحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة لتفقد المجزر الآلي بمركز إسنا، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن لرفع كفاءة المجازر الآلية وتطويرها.

ورافق رئيس مركز ومدينة إسنا، أعضاء اللجنة المشكلة لرفع كفاءة المجزر، والمكونة من كلا من مدير إدارة الطب البيطري بإسنا الدكتور محمد الرشيدى، ومدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا المهندس ياسر العشاوى، ومسئول الكهرباء ومسؤول الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

ويقول رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم إحلال وتجديد المجزر الآلي من حيث الأرضيات والحوائط ومنظومة الصرف الصحي والكهرباء، وتطوير أحواض نحر الحيوانات، وشدد رئيس المركز على اللجنة سرعة وضع خطتها للتطوير مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة فيما يتعلق بأوضاع النحر وذلك للحفاظ على الصحة العامة وضمان إنتاج لحوم صحية وآمنة على المستهلك.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك طبقاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وصحة وسلامة الغذاء.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت خطة المديرية للإستعداد للعيد، وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين، والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحي في الشودار والأسواق، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أى أمراض وبائية.



جولة على المجزر الآلي بمركز ومدينة إسنا لمتابعة تجهيزه لعيد الأضحى



جولة على المجزر الآلي بمركز ومدينة إسنا لمتابعة تجهيزه لعيد الأضحى