رئيس حزب العمال البريطانى: استقالة بوريس جونسون "أخبار جيدة" للبلاد

كتبت: نهال أبو السعود

قال السير كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني إن استقالة بوريس جونسون هي أخبار جيدة للبلاد، وفقا لصحيفة الجارديان، وقال ستارمر في بيان: "إنها لأخبار جيدة للبلاد أن استقال بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، لكن كان يجب أن يحدث منذ زمن بعيد كان دائما غير لائق للمنصب، لقد كان مسؤولاً عن الأكاذيب والفضائح والاحتيال ويجب أن يشعر جميع المتواطئين بالخزي التام"

وأضاف البيان: "تسبب حزب المحافظين في حالة من الفوضى في البلاد خلال أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود ولا يمكنهم الآن التظاهر بأنهم هم من يفرزونه ، لسنا بحاجة إلى تغيير حزب المحافظين في القمة - نحن بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة .. نحن بحاجة إلى بداية جديدة لبريطانيا"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، نقلاً عن مصادر داخل الحكومة البريطانية وحزب المحافظين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيظل في منصبه بالحكومة حتي ديسمبر المقبل، حيث من المقرر اجراء انتخابات علي رئاسة حزب المحافظين هذا الصيف، موضحة أن جونسون سيظل رئيساً للوزراء لحين انعقاد مؤتمر المحافظين في أكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر أن جونسون يعتزم التقدم باستقالته من رئاسة الحزب اليوم ، بعد سلسلة من الضغوط المتتالية والاستقالات التي شهدتها حكومته علي مدار الساعات الثماني والأربعون الماضية.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس نواب دعا حزب المحافظين صباح الخميس، لإجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على توتير: "يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد ، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها. في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة".