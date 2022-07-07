اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 10:30 م
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رئيس "حج الجمعيات الأهلية": البعثة المصرية بخير ولم يتم رصد إصابات بكورونا

الخميس، 07 يوليه 2022 08:50 م
رئيس "حج الجمعيات الأهلية": البعثة المصرية بخير ولم يتم رصد إصابات بكورونا بيت الله الحرام -أرشيفية
رامى محيى الدين

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قال الدكتور أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن البعث المصرية بخير والأمور تسير على ما يرام وجميع الحجاج بخير.
 
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم: "هناك حالة يسر، وإجراءات ميسرة اتبعتها السلطات السعودية هذا العام، والأعداد أقل بكثير عما قبل كورونا"، مؤكدا أن وزارة الصحة أرسلت بعثة طبية لرعاية الحجاج بالتنسيق مع الصحة السعودية، وتم إرسال الحالات المرضية من البعثة المصرية إلى المستشفيات وكل المصابين يتلقون الرعاية الصحية بأعلى مستوى ويتم نقل المصابين لمشعر عرفات لأداء الفريضة.
 
وأكد أنه لا توجد أى إصابات بكورونا تم رصدها بين البعثة المصرية وهناك اشتراطات تم تطبيقها على كل الحجاج المصريين.

الحج

كورونا

عرفات

بعثة الحج



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