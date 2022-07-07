رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد الكنيسة الكاثوليكية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث ضم الوفد؛ كل من نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت، وكيل المطرانية للعلاقات العامة، والأب يوحنا معطي، راعي كنيسة مارجرجس بالأقصر، والأب بولس فاروق، راعي كنيسة الملاك بنجع الصياغ، والأب شنودة نصيف، مدير مدرسة الفرنسيسكان.

ورحب رئيس الجامعة بوفد الكنيسة معربا عن سعادته بهذه التهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري، داعيا الجميع مواصلة البناء والتنمية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد وفد الكنيسة حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الألسن، وجمال سيد، أمين عام الجامعة.

كما أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، قرارا بتعيين الدكتور محمود النوبي آدم، أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة ثلاث سنوات.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد للنوبي، مؤكدًا على ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.