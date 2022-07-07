رئيس جامعة الأقصر يتابع مشروعات تخرج كلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مشروعات تخرج الدفعة الرابعة بكلية الفنون الجميلة، يرافقه الدكتور حمدى حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث استقبله خلال الجولة الأستاذ الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهد المبذول من طلاب كلية الفنون الجميلة وأساتذتها، والذى انعكس على المشروعات والأعمال الفنية المتميزة التي تعكس المستوى المتميز لطلاب الكلية والحس الفني وارتفاع مستوى مهاراتهم.

وأشار الدكتور أحمد محيي، عميد الكلية، إلى أن هذا مشروعات التخرج تضمنت 89 عملا فنيا بأقسام الجرافيك والتصوير والنحت والديكور، مضيفا أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من 20 عضوًا من أساتذة الكلية، ولفت إلى أن الأعمال الفنية تعبر عن كافة جوانب الحياة، مشيدا بدعم وكلاء الكلية وبالجهد المبذول من أساتذتها وطلابها لإقامة هذا المعارض المتميزة.

وكان قد أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام بلجان كلية الفنون الجميلة، وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه خلال الجولة، كل من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة ونائبه لجان الامتحانات لأقسام النحت ولجان الفرقة الأولى "إعدادي عام"، وأكد الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، على حسن سير عملية الامتحانات منذ بدايتها دون وجود أية عقبات أو شكاوى، بالتزامن مع حرص إدارة الكلية على تطبيق توجيهات الجامعة والتزام الطلاب بالإرشادات والتعليمات الخاصة بعملية الامتحانات منذ بدايتها.

وأوضح الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعمال الامتحانات تسير بانتظام، في إطار حرص الجامعة على تطبيق خطتها لتذليل أية عقبات قد تطرأ خلال سير الامتحانات، لافتاً إلى أن امتحان مادة القضايا المجتمعية ستنعقد غدًا بكلية الحاسبات والمعلومات، مشيرًا إلى أن طلاب كلية الفنون اختتموا امتحانات نهاية العام رسمياً أول أمس الثلاثاء.



جولة لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة مشروعات تخرج كلية الفنون الجميلة