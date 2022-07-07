رئيس جامعة أسيوط يستقبل قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدداً من قيادات الكنائس وممثلى طوائف الدين المسيحى فى محافظة أسيوط لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وديع مكسيموس عميد كلية التربية الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد أستاذ طب الأطفال بكلية الطب، و شوكت صابر، أمين جامعة أسيوط.

وكشف رئيس الجامعة، أن وفود المهنئين كان على رأسها نيافة الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ونيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط وضواحيها على رأس وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما أشار إلى استقباله كذلك الأنبا كيرلوس وليم مطران الكاثوليك بأسيوط، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الأنجيلية الأولى، والقس رفيق ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط.

وخلال اللقاء أعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بتلك الزيارة الكريمة للتهنئة بالعيد، معربًا عن سعادته بهذه الملحمة الوطنية التي تنم عن الروح الوطنية القوية التي نسعد بها في كل المناسبات، مؤكداً على عمق العلاقات الوثيقة التى تربط إدارات الجامعة المتتالية بقيادات الكنائس وقيادات الدين المسيحى فى مصر، وذلك فى إطار النسيج الوطنى الواحد الذى يوحد أفراد الشعب المصرى على مر مراحل التاريخ المختلفة.

وأوضح الجمال أن إدارة الجامعة تسير وفق استراتيجية واضحة وأحد ركائز العمل بها هو الحفاظ على رسالة الجامعة كمؤسسة تعليمية مدنية تعمل على إرساء قيم المواطنة وتعزيز الانتماء ورفع الوعى الثقافى والفكرى لدى المنتسبين لها وكافة أفراد المجتمع المحيط.