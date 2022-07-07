اليوم السابع
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رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

الخميس، 07 يوليه 2022 04:11 م
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، وذلك لمتابعة الاستعداد لعيد الأضحي.
 
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وأبناء الشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية، على مصر وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية،  بموفور الخير والأمن والرخاء.
 
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الافتتاحات الرئاسية التي شهدها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تشريف السيد الرئيس لافتتاح محطة عدلي منصور المركزية، التي تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، وتدشين منظومة القطار الكهربائي الخفيف LRT.
 
اجتماع مجلس المحافظين (1)
 
اجتماع مجلس المحافظين (2)
 
اجتماع مجلس المحافظين (3)
 
اجتماع مجلس المحافظين (4)
 
اجتماع مجلس المحافظين (5)

 


اجتماع المحافظين

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

عيد الاضحي



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