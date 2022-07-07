رئيس القابضة للمياه يتفقد معدات ولوادر حفر جديدة لمياه الجيزة بـ15 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اصطفاف المعدات ولوادر الحفر الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والتى تقدر تكلفتها بنحو 15 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة فى تطوير وتعزيز الحملة الميكانيكية لتأدية مهام حفر وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي، وسرعة حل المشكلات والأعطال الطوارئ.

جاء ذلك أثناء زيارته التى أجراها اليوم، لمحطة مياه امبابة، يرافقه الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن تدعيم معدات الشركة يساهم فى تنفيذ خطة صيانة وتطهير الشبكات، وضمان سلامة أداء المحطات واستيعابها للطاقات التصريفية، وإطالة عمرها الافتراضي وحمايتها من الأعطال والانفجارات الناجمة عن حدوث انسدادات.

وأوضح أن الشركة دعمت أسطولها بعدد 7 لودر حفار 2 لودر مفصلي سعه 2م3 بقيمة 15 مليون جنيه، وبقدرة 100 حصان لكل معدة.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تسعى دائماً إلى تدعيم أسطولها بمعدات جديدة لمواجهة كافة أعمال الطوارئ وأعمال إصلاح وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على أهمية تطوير وسرعة الأداء بالشركة بشكل يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.