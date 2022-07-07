رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يعلن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة، لافتا إلى أنه تم انخفاض أسعار بعض أنواع الخضراوات والفاكهة المطروحة بالأسواق.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن أسواق الخضراوات والفواكه بمحافظة الإسماعيلية قبل عيد الأضحى ، تشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار وإقبالا على عمليات البيع والشراء، ليتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلى 3 للكيلو الواحد، بينما وصل سعر كيلو الفاصوليا لـ 8 جنيهات.

فيما سجل سعر كيلو البطاطس 6 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والبامية 14 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر الباذنجان الأسود3 جنيهات للكيلو، والفلفل 5 جنيهات، وتراوح سعر البصل 2الى 3 جنيها للكيلو الواحد، والخيار 4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون 21 جنيهًا.

وسجلت أسعار بيع الفواكه، حيث تراوح العنب البناتي 10 جنيهات للكيلو، وتراوح العنب البلدي 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح البلدى 7 جنيهات للكيلو، والمشمش 14 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البرقوق 20 جنيهًا للكيلو، والمانجو 10- 15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الموز 10 – 12 جنيهًا للكيلو، والشمام 3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التين الرمادي 8 جنيهات للكيلو، والجزر 4 جنيهات للكيلو.

فيما وصل سعر البطيخ الواحدة ب 10 جنيهات، والثوم 7 جنيهات للكيلو، وقال "جلال الطاهر" سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، إن هناك ثبات فى الأسعار خلال الثلاثة ايام الماضية علي التوالي مع زيادة المعروض من المنتجات الزراعية قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك.