وقال الرئيس "لورنسو"- في ختام قمة مصغرة جمعت بين رئيسي الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسكيدى" ورواندا "بول كاجامي" في العاصمة الأنغولية "لواندا"، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إنه سعيد بتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا القمة المصغرة بينها اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت منذ أن شنت حركة 23 مارس هجوما في مقاطعة "نورث كيفو" بالكونغو الديمقراطية، مما تسبب في نزوح آلاف المدنيين.

يذكر أن السلطات الكونغولية اتهمت رواندا بدعم المتمردين سرا لزعزعة استقرار الجزء الشرقي من البلاد، بينما نفت رواندا هذا الاتهام.