دونيتسك: المسلحون الأوكرانيون يتعمدون قصف المدينة

كتب أحمد عرفة

أكد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن المسلحين الأوكرانيين يتعمدون قصف المدينة، قبل أن يعيدوا قصف نفس المكان فيها لقتل فرق الإغاثة التي تصل إلى الموقع، وفقا لروسيا اليوم.

قال عمدة مدينة دونيتسك، إنه يتواصل القصف الأوكراني للمدينة، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن البنية التحتية معطلة، وبمجرد أن تكون هناك فرصة بين القصف، تخرج فرق الإغاثة على الفور لتحييد كل شيء.

وتابع عمدة مدينة دونيتسك: لدينا تجربة محزنة ونرى هذا الخسارة، وهذه الحقارة من الجانب الأوكراني حيث يقصفون المنطقة ذاتها لإيقاع أكبر خسائر في الأرواح، لافتا إلى أن إدارة المدينة تواجه مشكلة فعلية في الخدمات، ومشكلة كبيرة يموت فيها الناس.