اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 01:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دونيتسك: المسلحون الأوكرانيون يتعمدون قصف المدينة

الخميس، 07 يوليه 2022 01:00 ص
دونيتسك: المسلحون الأوكرانيون يتعمدون قصف المدينة اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين، أن المسلحين الأوكرانيين يتعمدون قصف المدينة، قبل أن يعيدوا قصف نفس المكان فيها لقتل فرق الإغاثة التي تصل إلى الموقع، وفقا لروسيا اليوم.

قال عمدة مدينة دونيتسك، إنه يتواصل القصف الأوكراني للمدينة، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن البنية التحتية معطلة، وبمجرد أن تكون هناك فرصة بين القصف، تخرج فرق الإغاثة على الفور لتحييد كل شيء.

وتابع عمدة مدينة دونيتسك: لدينا تجربة محزنة ونرى هذا الخسارة، وهذه الحقارة من الجانب الأوكراني حيث يقصفون المنطقة ذاتها لإيقاع أكبر خسائر في الأرواح، لافتا إلى أن إدارة المدينة تواجه مشكلة فعلية في الخدمات، ومشكلة كبيرة يموت فيها الناس.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة