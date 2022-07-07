وقال إسبينوزا ساندوفال، في تصريحات صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن دول الإنديز ترغب في الاستفادة من تجربة وخبرة المغرب، في مجال التكنولوجيات المستعملة في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيات “ستكون مفيدة جدا لبلاده".

وأكد رئيس البرلمان الانديزى على أهمية التعاون جنوب-جنوب، الذي يشكل إحدى أولويات عمل برلمان منظومة الأنديز.

وقال إسبينوزا ساندوفال أن المغرب والدول الأعضاء بهذه المنظمة الإقليمية مدعوون إلى التفكير في التوقيع على اتفاق للتبادل الحر من أجل الدفع أكثر بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين، ولاسيما في مجالات مثل التعدين واستغلال الغابات.

وأضاف بأن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني سيقدمان قريبا خطة عمل تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي.