دمياط تستعد للاحتفال بالبطلة نعمة سعيد بعد حصدها ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط

دمياط فريق المحافظات

تستعد محافظة دمياط لإقامة حفل تكريم البطلة نعمة سعيد، والتي حققت ذهبيتين في لعبة رفع الأثقال ببطولة دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة في وهران.



وحققت اللاعبة ميداليتين في لعبة رفع الأثقال، وذلك فى المشاركة الدولية الثانية لها، وتصل اليوم اللاعبة "نعمة سعيد" مع بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة الدولى.



وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد أعلنت عن نيتها لإقامة حفل تكريم للاعبة تقديرا لإنجازها، وأوضح الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية تدرس إقامة حفل لتكريم البطلة، لافتا إلى أن اللاعبة "نعمة سعيد" طالبة في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمحافظة دمياط، موضحا أنه سيتم ترتيب الأمر فور عودتها مع بعثة المنتخب.



ومن جانبها، تواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع أسرة اللاعبة مقدمة لها التهنئة على هذا الإنجاز، مشيرة إلي أن اللاعبات المصريات حققن إنجازات مهمة في هذه البطولة، مشيرة إلي أن المحافظة تستعد لاستقبال البطلة وتكريمها تقديرا لإنجازها.