دراسة: ملوثات التربة يمكن أن تضر صحة قلبك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن التربة يمكن أن تحتوي على ملوثات تؤثر على الصحة، وتشمل هذه المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة، وقال الباحثون إن التربة الملوثة لها تأثير سلبى على نظام القلب والأوعية الدموية.

وقال مؤلف الدراسة توماس مونزل، المركز الطبي الجامعي ماينز في ألمانيا، إن "تلوث التربة أقل خطورة على صحة الإنسان من الهواء الملوث لكن الأدلة تتزايد على أن الملوثات في التربة قد تضر بصحة القلب والأوعية الدموية من خلال عدد من الآليات، بما في ذلك الالتهاب وتعطيل ساعة الجسم الطبيعية."

ووفقًا للدراسة ، يموت حوالي 9 ملايين شخص كل عام بسبب تلوث المياه والهواء والتربة، مع 60٪ من الوفيات المرتبطة بالتلوث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية التي تشمل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية واضطرابات ضربات القلب.

وقال المؤلفون إن التربة الملوثة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي في الأوعية الدموية، مما يخلق المزيد من الجذور الحرة "السيئة" وعدد أقل من مضادات الأكسدة "الجيدة" وقد يتسبب أيضًا في حدوث التهاب وإزعاج إيقاع الساعة البيولوجية.

قد يبتلع عامة الناس مبيدات الآفات من الأطعمة الملوثة والتربة والمياه، بينما زاد تعرض العاملين في الصناعات الزراعية والكيميائية.

قد يستنشق الناس غبار الصحراء وبلورات الأسمدة وجزيئات البلاستيك.

وأشار المؤلفون إلى زيادة النوبات القلبية في اليابان بسبب الغبار الصحراوي الذي ينتقل لمسافات طويلة.

يمكن أيضًا تناول المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والبلاستيك والمواد السامة العضوية، بما في ذلك في الأطعمة. تغسل ملوثات التربة أيضًا في الأنهار ويمكن أن تستهلك عن طريق المياه القذرة.

على الرغم من أن تلوث التربة بالمعادن الثقيلة وارتباطه بأمراض القلب والأوعية الدموية يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لأن سكانها يتعرضون بشكل غير متناسب لهذه الملوثات البيئية، فإنه يصبح مشكلة لأي بلد في العالم بسبب العولمة المتزايدة من سلاسل الإمداد الغذائي وامتصاص هذه المعادن الثقيلة بالفواكه والخضروات واللحوم.

الكادميوم معدن ثقيل يوجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة في الهواء والماء والتربة والغذاء، ولكنه ينتج أيضًا عن مصادر صناعية وزراعية.

أظهرت الدراسات نتائج مختلطة حول تأثير الكادميوم على نظام القلب والأوعية الدموية ، لكن دراسة كورية حديثة أظهرت أن الكوريين في منتصف العمر الذين لديهم مستويات عالية من الكادميوم في دمائهم لديهم مخاطر عالية للإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

قال الباحثون إن التعرض للزرنيخ، الذي يمكن أن تزيد مستوياته بسبب العمليات الصناعية واستخدام المياه الملوثة لري المحاصيل ، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.