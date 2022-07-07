اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 12:43 م
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دراسة: مرض السكرى من النوع 2 يسرع الشيخوخة فى الدماغ

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 م
دراسة: مرض السكرى من النوع 2 يسرع الشيخوخة فى الدماغ الذاكرة
كتب - حسام الشقويرى

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 يرتبط مرض السكري من النوع 2 بمشاكل الذاكرة والتفكير، وتشير دراسة جديدة إلى أن المرض يجعل الدماغ يشيخ بشكل أسرع، وبالنظر إلى بيانات من 20 ألف شخص من البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بشكل عام كان أداؤهم أسوأ في اختبارات الذاكرة ومهارات التفكير مقارنةً بالأشخاص غير المصابين بالسكري، وفقا لما نشره موقع webmd

وعلاوة على ذلك، كشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي عن اختلافات في مناطق الدماغ ذات الصلة بهذه المهارات حيث يعاني مرضى السكري من انكماش أكبر في الأنسجة - وهو ما يماثل تسارع 26٪ في شيخوخة الدماغ الطبيعية، ومن المعروف أن أنسجة المخ تتقلص تدريجياً مع تقدمنا ​​في العمر، مع ذبول مناطق معينة بشكل أسرع من غيرها.

ومن جانبها قالت كبيرة الباحثين ليليان موجيكا بارودي إن النتائج الجديدة تظهر أن مرضى السكري يعانون من ضمور في نفس مناطق الدماغ مثل الأشخاص الآخرين في سنهم،  لكن تأثير الشيخوخة يحدث بشكل أسرع، وقالت موخيكا بارودي ، الأستاذة في كلية الطب بجامعة ستوني بروك في نيويورك: "الأمر يشبه خسارة 10 سنوات".

والنتائج التي نشرت في 24 مايو في المجلة الطبية eLife - تضيف إلى مجموعة من الأبحاث حول مرض السكري وصحة الدماغ ، و يتضمن ذلك العديد من الدراسات التي تربط مرض السكري بانخفاض أسرع في الحدة العقلية أثناء التقدم في السن ، وزيادة خطر الإصابة بالخرف، وفي مرض السكري من النوع 2 ، لا يستطيع الجسم استخدام هرمون الأنسولين بشكل صحيح ، والذي يسمح لخلايا الجسم باستهلاك الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة، و نتيجة لذلك ، تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل مزمن  مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب في جميع أنحاء الجسم، و يتعرض الأشخاص المصابون بهذا المرض لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية .

وتستند النتائج إلى ما يزيد قليلاً عن 20000 بالغ ، تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا ، والذين كانوا جزءًا من مشروع بحثي مستمر يسمى UK Biobank. حيث تم اجراء اختبارات قياسية للقدرات المعرفية مثل الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات والوظيفة التنفيذية - المهارات ، مثل التخطيط والتنظيم ، التي نستخدمها لإنجاز المهام اليومية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 سجلوا في المتوسط ​​درجات أقل في الاختبارات المعرفية ، مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري من نفس العمر والجنس والمستوى التعليمي، و كانت نتائج وظائفهم التنفيذية أقل بنسبة 13٪ ، وكان أداء سرعة معالجتهم أقل بنسبة 7٪ تقريبًا.

 

 

 


داء السكرى

الدماغ

المخ

مرض السكرى



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