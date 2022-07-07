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خطة بقيمة 500 مليون يورو لمساعدة شركات كرواتية متضررة من أزمة أوكرانيا

الخميس، 07 يوليه 2022 12:52 م
خطة بقيمة 500 مليون يورو لمساعدة شركات كرواتية متضررة من أزمة أوكرانيا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، على خطة كرواتية بقيمة 500 مليون يورو لدعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية الراهنة، وذلك في إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
 
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسئولة عن سياسة المنافسة مارجريت فيستاجر -في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي- إن: "هذه الخطة ستُمكن كرواتيا من التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن أزمة أوكرانيا وزيادة دعم الشركات عبر القطاعات المتضررة من الأزمة والعقوبات ذات الصلة .. ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".
 
وكانت كرواتيا أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة بخطة بقيمة 500 مليون يورو لدعم الشركات عبر القطاعات المختلفة في سياق استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبموجب ذلك، ستتخذ المساعدة عدة أشكال من بين ذلك تيسير الضمانات على القروض الجديدة ودعم سعر الفائدة، وسيكون الإجراء مفتوحًا للشركات عبر القطاعات، باستثناء المؤسسات الائتمانية والمالية.
 
 

اوكرانيا

المفوضية الاوروبية

روسيا



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