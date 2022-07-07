خد بالك.. 5 أعراض تدل على الإصابة بتلف فى الكلى

كتبت ميرفت رشاد

يعد اكتشاف مرض الكلى المزمن أمرًا مهمًا للعلاج المبكر، خاصة وأن العديد من الأشخاص لن يتعرفوا على الأعراض، الأسباب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وكلاهما يؤثر على الأوعية الدموية بطرق مختلفة، وفى السطور القادمة سنوضح خمسة أعراض لتلف الكلى يريد الخبراء أن تعرفها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - الغثيان:

يقول الخبراء إن الغثيان هو أحد أكثر علامات تلف الكلى شيوعًا، العلامات المبكرة هي أنك قد تصاب بالغثيان خاصة في الصباح ، أو أن لديك شهية وتشم رائحة الطعام ثم تقلب معدتك.

2 - تغير في التبول:

التغييرات في التبول - وخاصة الدم في البول - لا ينبغي تجاهلها أبدًا، قالت الدكتورة أنجيلا ب. سميث ، أستاذ مساعد في جراحة المسالك البولية في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل :"من المهم طلب الرعاية في المرة الأولى التي ترى فيها دمًا في البول ، حتى يتمكن طبيبك من تأكيد وجوده وإحالتك إلى طبيب المسالك البولية لإجراء تقييم."

3 - التعب وفقدان الوزن:



يمكن أن يكون التعب غير المبرر وفقدان الوزن من علامات الإصابة بسرطان الكلى ، في الغالب ، بدون أعراض ولكن بعض علامات السرطان الأكثر تقدمًا يمكن أن تشمل الدم في البول ، وألمًا في جانب واحد من أسفل ظهرك غير مرتبط بشيء آخر ، وفقر الدم ، وفقدان الوزن غير المقصود أو التعب .

4 - مشاكل النوم:



يحذر الخبراء من أن قلة النوم يمكن أن تكون من أعراض أمراض الكلى، يتم تنظيم وظيفة الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ، نحن نعلم أيضًا أن الأنماط الليلية يمكن أن تؤثر على أمراض الكلى المزمنة وأن الأشخاص الذين ينامون أقل عادة ما يكون لديهم تدهور أسرع في وظائف الكلى.

5 - يمكن أن تضر هذه الأدوية الكلى:



حذر الأطباء من أن بعض المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تلحق الضرر بالكلى.