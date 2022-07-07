خالد مغربى دبابة.. أصدقاء أسد سيناء يحيون ذكرى استشهاده الخامسة أمام مقبرته

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من أمام مقبرة الشهيد خالد مغربي الشهير بـ"خالد دبابة"، أسد سيناء، والذي استشهد مع أبطال مصر الذين رووا أرض سيناء بدمائهم الطاهرة في موقعة مربع البرث بشمال سيناء، حيث حرص أصدقاؤه وجيرانه وأسرته علي إحياء ذكرى استشهاده الخامسة وقراءة الفاتحة له.

في البداية، قال الحاج محمد كمال المغربي، والد الشهيد خالد مغربي دبابة، إن الشهيد خالد حصل على الثانوية العامة، وقدم في الأكاديمية البحرية، والكلية الحربية فى نفس الوقت لكنه فضل الاستمرار فى الحربية، وتخرج منها فى منتصف عام 2014، ثم خدم فى سيناء لمدة ثلاثة سنوات، وكان الشهيد البطل من شباب ضباط الكتيبة 103 صاعقة، وتمنى الحصول على الشهادة، وقال لوالدته مش هرجع إلا شهيد، مشيرا إلى أنه سمع نداء على الجهاز من الشهيد المقدم أحمد منسى ينادى عليه للدعم، قائلا: "الشهيد منسى طلب خالد بالاسم كى تكتمل الصحبة".

وتابع، والد البطل الشهيد خالد المغربى، أن "ابنى ليلة استشهاده صلى الفجر في كتيبته وجهز نفسه وشنطته، عشان هيسيب كتيبته ويرجع على القاهرة صباح يوم استشهاده، لأنه استلم نشرة انتقاله من أرض سيناء إلي قوات الصاعقة بالإسكندرية، كما حصل على قرار ترقيته لرتبة نقيب، وتلقى استغاثة من الشهيد أحمد منسى فى الكمين، فتحرك على الفور هو وزملاؤه فى اتجاه الكمين، ومن سرعة المدرعة المجند اللي بيقودها بيقول للشهيد خالد نهدي السرعة ليكون في لغم على الطريق يا فندم، فأجابه الشهيد بصوت الصاعقة بأقصى سرعة عندك.. الرجالة هناك هتموت، وقبل الوصول للكمين بمسافة 700 مترا لمح الشهيد عربة على أحد جانبي الطريق بداخل إحدى العشش، بدأ التعامل معها فانفجرت بمن فيها وكانت معدة بمتفجرات لتعطل وصول الدعم، وأكمل في طريقه وقبل الوصول للكمين بمسافة 400 مترا، كان رصاص القناصة يطلق على المدرعة ورصاص من على جانبي الطريق، فكان يتعامل من داخل المدرعة مع مصادر الرصاص حتى أتت عربة دفع رباعي يقودها انتحاريون من أحد جانبي الطريق لتصطدم بمدرعة الشهيد وتنفجر".

فيما حرص عدد من أصدقاء وجيران الشهيد خالد مغربي، بالإضافة لأسرته علي الذهاب لمقبرة الشهيد اليوم لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاده، كما حرص أيضا الأصدقاء والجيران علي المشاركة بالذكريات والمواقف الطبية التي سجلها وحفرها خالد أثناء حياته.