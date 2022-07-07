حياة كريمة.. محافظ شمال سيناء يسلم 17 غسالة و17 بوتاجاز لعرائس

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سلم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، 17 بوتاجاز و17 غسالة لـ 17 عروسا من المحافظة مقدمة من إحدى الجمعيات، بحضور على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى وأحمد الشريف مدير فرع الجمعية بالمحافظة .

وأشاد المحافظ بدور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لما قدمته وتقدمه لأهالى المحافظة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وشكر جميع أهل الخير لما يقدموه لأهالى المحافظة .

ومن جانبهم أعرب الأهالى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس ومبادرة حياة كريمة والجمعية التى نفذت المبادرة .