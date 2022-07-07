حملات رقابية على الأسواق لملاحقة الغش التجارى قبل العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق، قبل العيد، لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (441) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (96) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (82) طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (9) طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (628) قضية من بينها (99) قضية "خبز ناقص الوزن و(66) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات".

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من (6) طن أقماح محلية.