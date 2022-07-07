حملات تموينية مكبرة على ثلاجات اللحوم بالإسكندرية استعدادًا لعيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وذلك استمرار للحملات الرقابية على ثلاجات اللحوم والمواد الغذائية بالإسكندرية.

وتنسيقا بين الجهات الرقابة بالإسكندرية التموين و التجارة الداخلية و الطب بيطرى و الصحة تم شن حملات على ثلاجات اللحوم و المواد الغذائية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بحملات تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وقيادات المديرية المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية و فريق عمل إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد وإدارة وسط التموينية برئاسة عبد الله عثمان وفريق العمل التابع له وإدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن رئيس الرقابة و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع الطب البيطرى و الصحة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 120 قالب بسطرمة بإجمالى 400 كجم .

كما تم ضبط ثلاجة حفظ لحوم مجمدة تابعة لمصنع لحوم بها كميات من اللحوم المجمدة بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق وتم تحريز 15 كرتونة لحوم مجمدة هندى زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم و15 كرتونة لحوم مجمدة برازيلي زنة الكرتونة الواحدة 24.820 كجم ,14 كرتونة لحوم مجمدة هندى زنة الكرتونة 25 كجم .

وتم ضبط ثلاجة لحوم مجمدة بدائرة المنتزه بها كميات من اللحوم المجمدة بدون فواتير دالة على الحيازة أو مستندات مجهولة المصدر وتم تحريز 106 كرتونة لحوم مجمدة هندى زنة الكرتونة 20 كجم مجهولة المصدر.

وتحرير محضر لثلاجة حفظ أجبان حيث تم التحفظ علي عدد 16 قرص جبنة رومي عليها علامات تعفن ظاهرى متوسط وزن القرص الواحد حوالي 12كجم ,و تحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية ،محضرين عدم الاعلان عن الأسعار في الأسواق ،تحرير محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما تم سحب عدة عينات من اللحوم المجمدة والسجق بمعرفة مفتشى الأغذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.