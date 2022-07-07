وأضاف المكتب - فى تقرير أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الانتهاكات تنوعت بين 14 حالة قتل وإصابة مباشرة منها 11 حالة قتل و 3 حالة إصابة مباشرة، و118 حالة انتهاك الألغام، و23 حالة اختطاف و 55 حالة تجنيد للأطفال، منهم دون سن الخامسة عشر، وألف حالة تهجير ونزوح من أبناء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف إلى محافظة مأرب و شرق الجوف.

وأشار إلى تعرض 4 منشآت حكومية للنهب والسرقة بمنطقة اليتمة أثناء سيطرة جماعة الحوثية على المنطقة بداية العام الحالي 2022، و25 مزرعة تضررت نتيجة انعدام المشتقات النفطية بمنطقة اليتمة، واستحداث عناصر الحوثى سجون ومعتقلات بمنطقة اليتمة، لافتة إلى أن جماعة الحوثى عملت على حواجز ونقاط تفتيش تقوم بمنع مرور المواطنين في بعض المناطق بمديرية خب والشعف وحرمانهم من دخول متطلباتهم.

