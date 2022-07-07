حصول محطة تحلية الضبعة ومحطة صرف صحى باب البحر على شهادة TSM الدولية

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن اجتياز محطة تحلية مياه البحر الضبعة ومحطة صرف صحي باب البحر إجراءات التقييم والحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، مؤكدا أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه تم انعقاد لجنة تقييم للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من خلال مراجعة ادارات الموارد البشرية والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والصيانة والمعامل داخل محطة تحلية مياه البحر بالضبعة والتي تعمل بطاقة انتاجية قدرها ٤٠ الف م٣/ يوم ، بالإضافة الي محطة صرف صحي باب البحر والشبكات الخاصة بها.

واكد رئيس مياه مطروح، أن هذا الإنجاز تنفيذا لخطة عمل الشركة للعام المالي 2022 بقطاع التحلية وقطاع الصرف الصحي، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مما يعكس الحرص علي تطوير المحطات باستمرار وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.

وأضاف أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين وصرف صحي أمن.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، سبق وحصلت على شهادة TSM الدولية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي حيث تم حصول محطات الرميلة ١ و٢ وكليوباترا في قطاع مياه الشرب كما حصلت محطات البوسيت ١ والبوسيت ٢ والسلام في قطاع الصرف الصحي على الشهادة الدولية.