حصاد الوزارات.. الصحة: جميع الحجاج المصريين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة
"التعليم" تحدد شروط القبول بمدارس المتفوقين.. تعرف عليها
وزيرة البيئة: إطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطنى للمناخ أغسطس المقبل
الهجرة تطلق حملة إعلامية موسعة للتعريف بالوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج
وزارة الزراعة تطرح لحوما بسعر 135 جنيها بمنافذها فى عيد الأضحى
التعليم تكشف حقيقة صورة متداولة لامتحان إنجليزى الثانوية داخل دورة مياه
وزير النقل يترأس العمومية العادية لـ"المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات"
بحوث الصحراء يعقد الاجتماع الأول لمناقشة استراتيجية مكافحة التصحر 2030
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