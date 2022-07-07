حصاد الوزارات.. الصحة: جميع الحجاج المصريين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة

"التعليم" تحدد شروط القبول بمدارس المتفوقين.. تعرف عليها