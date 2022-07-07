اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة: جميع الحجاج المصريين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة

الخميس، 07 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: جميع الحجاج المصريين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة حجاج - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة

"التعليم" تحدد شروط القبول بمدارس المتفوقين.. تعرف عليها

وزيرة البيئة: إطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطنى للمناخ أغسطس المقبل

الهجرة تطلق حملة إعلامية موسعة للتعريف بالوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج

وزارة الزراعة تطرح لحوما بسعر 135 جنيها بمنافذها فى عيد الأضحى

التعليم تكشف حقيقة صورة متداولة لامتحان إنجليزى الثانوية داخل دورة مياه

 

 


الصحه

القوى العامله

التموين

البيئه

النقل

الهجره

الزراعه

التعليم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة