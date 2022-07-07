حزب العمال يهدد بتفعيل "عدم الثقة" لإجبار جونسون على الاستقالة من منصبه

كتبت: نهال أبو السعود

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن حزبه يمكنه استخدام اقتراح عدم الثقة لإجبار جونسون على الخروج إذا حاول البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى اوكتوبر، وفقا للجارديان.

أكد كير ستارمر إن حزب العمال قد يستخدم التصويت بحجب الثقة في محاولة لإجبار بوريس جونسون على الخروج من داونينج ستريت إذا حاول البقاء في الحكومة لفترة أطول، قائلا: "لقد خلص حزب [جونسون] أخيرًا إلى أنه غير لائق لشغل منصب رئيس الوزراء. لا يمكنهم الآن إلحاقه بالبلد خلال الأشهر القليلة القادمة"

وأضاف: "من الواضح أنه غير لائق لشغل منصب رئيس الوزراء. لقد كان ذلك واضحًا بشكل مذهل لفترة طويلة جدًا جدًا.. إذا لم يتخلصوا منه ، فسيصعد حزب العمل ، من أجل المصلحة الوطنية ، وسيجري تصويتًا بحجب الثقة لأننا لا نستطيع الاستمرار في تشبث رئيس الوزراء هذا لأشهر وشهور قادمة"

ووفقا للتقرير، كحركة معارضة رسمية، يمكن لحزب العمل تقديم اقتراح بحجب الثقة والذي يجب مناقشته على الفور تقريبًا (عادة في اليوم التالي)، لكن مثل هذه الاقتراحات التي تحظى بالأولوية هي إشارات بحجب الثقة عن الحكومة.

يمكن أن يقدم حزب العمال اقتراحًا مختلفًا يعبر عن عدم الثقة في جونسون شخصيًا، لكن مثل هذا الاقتراح لن يكون له أولوية للمناقشة ، وحتى إذا تم تمريره ، فقد يكون من الصعب جعله ملزمًا لجونسون.