حتى لا ننسى.. اليوم الذكرى الخامسة لاستشهاد أحمد الشبراوى أحد أبطال كمين البرث

تحل اليوم الذكرى الخامسة على واقعة استشهاد الشهيد أحمد الشبراوي، قائد السرية 103 في واقعة كمين البرث، فالشهيد الرائد "أحمد الشبراوي" قائد السرية 103 في واقعة الهجوم علي تمركز البرث بالعريش الذى استشهد وجميع أبطال الكتيبة 103، فجميعهم أبطال قدموا أرواحهم الغالية فداء للوطن.

الشهيد "أحمد عمر الشبراوى" من مواليد محافظة الشرقية، التحق بالكلية الحربية، وتخرج عام 2007، الدفعة 101، ونقل للعمل برفح، حتي عام 2010، وبعدها التحق بالفرقة "777" الصاعقة المصرية، وحصل علي فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا، ومن عام 2010 حتي عام 2013 ظل يخدم في الصاعقة الفرقة 777 حتي انتقل مرة ثانية للعمل في رفح حتي استشهاده يوم 7 يوليو 2017 .

كان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية قد أعلن نجاح القوات بشمال سيناء فى يوم السابع من شهر يوليو لسنة 2017، عن إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز بمنطقة البرث، جنوب رفح وأسفر عن استشهاد وإصابة 25 من أبطال القوات المسلحة بالكتيبة 103، من بينهم الشهيد أحمد منسى، والشهيد أحمد الشبراوى، ومقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.