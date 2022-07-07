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حالة الطقس خلال إجازة العيد من السبت حتى الخميس.. إنفوجراف

الخميس، 07 يوليه 2022 01:30 ص
حالة الطقس خلال إجازة العيد من السبت حتى الخميس.. إنفوجراف طقس العيد
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة باتت تفصلنا عن وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، حيث يوافق غدا الجمعة وقفة عرفات، والسبت أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو، وحتى الخميس 14 يوليو.
 
ومتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشماليـة. أما عن حالة الطقس ليـلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.
 

 
 
ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. 
 
كما تشهد هذه الفترة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى، أما عن حالة الملاحة البحرية: البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.5 متر، والبحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.75 متر.
 
ويشهد اليوم الخميس طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

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